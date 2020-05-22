РИАМО - 22 мая. Свыше 80 тысяч жителей Подмосковья ежедневно посещают около 500 онлайн-библиотек, которые каждый день проводят до 700 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Больше остальных пользуются спросом онлайн-уроки иностранных языков, краеведческие видеодневники с воспоминаниями местных жителей, историко-краеведческие лектории и видеопрогулки, приготовление блюд по рецептам литературных героев.

«Библиотеки Долгопрудного проводят серию мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, костюмированные чтения произведений для детей, историко-просветительские мультимедийные лекции, тематические встречи с литераторами, музыкантами, актерами, совместные концерты, импровизированные спектакли», - говорится в сообщении.

Обзор книги Светланы Мирновой «Страны и народы» проводят в Новодарьинской сельской библиотеке Одинцовского городского округа. А прямые эфиры с интересными людьми «Персона недели» пользуются спросом в межпоселенческой библиотеке Ленинского городского округа.

Кроме того, в Электростали транслируют цикл домашних концертов, которые записали преподаватели Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина.

В городском округе Шатура в Бакшеевской библиотеке запустили флешмоб «В двух строчках о войне», а в Туголесской библиотеке – сетевую акцию «Фотоистория моей библиотеки».

Центральная библиотека имени Розанова в Сергиевом Посаде проводит краеведческий марафон «Улицы памяти», а в библиотеке Пушкинского городского округа – флешмоб «В книжной памяти мгновения войны».

В библиотеках Раменского городского округа популярна рубрика «Почитаем, поедим», а в городском округе Воскресенск – проект «Вкусное чтение».