РИАМО - 22 мая. Два вида черепах – болотных и красноухих – заметили в прудах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», а в водоеме памятника природы «Серебряный бор» снова замечена краснокнижная болотная черепаха, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ежегодно в водоемах природных территорий Москвы наблюдают черепах. В разные годы их видели в природно-исторических парках «Измайлово», «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», «Долина реки Сходни в Куркино», в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме.

«В преддверии Всемирного дня черепах, который отмечается 23 мая, специалисты Мосприроды призывают горожан не выпускать домашних черепах в водоемы. Красноухие черепахи, скорее всего, погибнут в первую же зиму, наш климат не подходит для них. Кроме того, домашние черепахи не умеют выживать в дикой природе», — говорится в сообщении.

Черепахи, как и другие пресмыкающиеся, являются холоднокровными животными и не могут самостоятельно повысить температуру тела для своей жизнедеятельности, кроме того, солнечные лучи очень важны им для выработки витамина D и метаболизма кальция.

Поэтому они вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев, и часами греются на солнце. В этот момент их легко поймать, но делать этого не стоит, так как черепахи могут являться переносчиками инфекций.