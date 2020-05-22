РИАМО – 22 мая. Знаменитая дача Нобелевского лауреата Бориса Пастернака в столичном Переделкине будет отреставрирована, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Дача располагается в известном писательском поселке – Переделкине – на территории поселения Внуковское Новомосковского округа. Здание является объектом культурного наследия федерального значения: с 1939 по 1960 год там жил и работал писатель Борис Пастернак со своей семьей.

«В ближайшее время в здании будут проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования. Департамент культурного наследия Москвы по заказу Государственного литературного музея выдал задание на разработку проекта работ по сохранению», – говорится в сообщении.

В этом доме Пастернак написал две последние книги стихов, создал здесь свой главный роман – «Доктор Живаго», делал многочисленные переводы Гете, Шиллера, Шекспира, Китса, грузинских поэтов. Из этого дома писателя провожали в последний путь.

После разработки проекта и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.