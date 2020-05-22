РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мая. Сотрудниками правоохранительных органов с момента введения ограничительных мер по коронавирусу на территории городского округа Люберцы выявлено 796 нарушений режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«С начала введения пропускного режима (30 марта – ред.) сотрудниками ГИБДД в городском округе Люберцы проверено 94 тысячи транспортных средств, из них 218 были без пропусков. Всего также выявлено 796 нарушений режима самоизоляции», – сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Ограничения пока не сняты, действуют электронные пропуска. Рейды сотрудников полиции и других уполномоченных органов продолжаются. Особое внимание уделяют детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным и лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам. Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, грозит наказание в виде штрафа.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.