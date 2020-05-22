РИАМО - 22 мая. Доктор и телеведущий Александр Мясников сказал, что точно не знает, почему в России небольшое количество смертельных исходов от коронавируса, однако он предложил несколько причин этого, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым Мясников уточнил, что низкая смертность наблюдается не только России, но и других государств, которые были в составе СССР.

По его словам, в нашей стране называют реальные цифры погибших от коронавируса. Это небольшое число он назвал «русским чудом».

«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против Covid-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — отметил доктор.

Он предположил, что маленькая смертность может из-за большого количества стационаров. Больничных коек в РФ больше, чем в Европе, их рассредоточивают так, что не позволяет создать внутрибольничное заражение.

Мясников считает, что причиной «русского чуда» может быть небольшое число домов престарелых по сравнению с Европой. Однако этим все же сложно объяснить то, что число умерших в стране в 10 раз меньше.