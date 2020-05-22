РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов выделит необходимые средства маме четырех детей из Балашихи, обратившейся к нему за помощью, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

На личный прием к Ефимову, который он провел в дистанционном режиме, ответив на вопросы горожан, поступившие через соцсети и личную почту, записалось семь человек. Среди них - мама четырех детей Яна Коханова, которая попросила депутата разъяснить порядок получения разовой выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

«Подать заявление на получение средств можно до 1 октября через федеральный портал госуслуг или Пенсионный фонд России. К заявлению следует приложить свидетельства о рождении детей и банковские реквизиты (20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Решение по выплате принимается в течение пяти рабочих дней. Деньги начнут перечислять с 1 июня», - сказал Ефимов.

Он добавил, что дополнительно окажет многодетной семье материальную помощь. В ней растут три мальчика и девочка.

Ветеран труда Валентина Калугина сообщила, что недавно отметила 85 лет, соблюдает режим самоизоляции и не выходит из дома. Женщина попросила депутата привезти продуктовый набор от губернатора, а также маски и перчатки. Еще одна заявка на набор поступила через социальные сети и будет отработана.

Много звонков во время приема поступило от горожан с жалобой на холод в квартирах и просьбой включить отопление. Ефимов пояснил, что возобновление подачи тепла в квартиры - сложный технологический процесс, который занимает около пяти дней. Специалисты МУП «Теплосеть» уже работают.

Жители округа могут отправлять свои вопросы на почту: taras-efimov@mail.ru. В сообщении необходимо указывать телефон для связи.