РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Жители подмосковных Люберец могут зарегистрироваться для участия в фестивале «зеленого» кино Ecocup, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберчане могут стать участниками ежегодного международного фестиваля «зеленого» документального кино, он проводится до 24 мая на сайте. На онлайн-площадке проходит показ фильмов об экологии, а также их обсуждение, общение с авторами, героями и режиссерами съемок», - говорится в сообщении.

Участники фестиваля подискутируют на самые актуальные темы с необычного, авторского, ракурса. Изучить расписание фильмов и встреч можно на сайте.

«Регистрируйтесь, получайте билет и становитесь полноправными участниками кинофестиваля», - заключается в материале.