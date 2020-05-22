РИАМО - 22 мая. Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева, которого обвиняют в организации проституции, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы суда.
Ранее Зяблицев и еще семь человек были задержаны в Москве по уголовному делу об организации проституции.
Он уточнил, что срок домашнего ареста установлен до 1 июля.
В 2017 году Зяблицев был приговорен к трем годам колонии, а его жена и главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.
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