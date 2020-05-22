РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 22 мая. В подмосковных Люберцах по дорогам курсирует свыше 400 единиц общественного транспорта, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«В связи с открытием 12 и 18 мая ряда предприятий, не занятых в сфере предоставления услуг, в городском округе Люберцы незначительно вырос пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта. Маршрутная сеть городского округа Люберцы обеспечивает перевозку пассажиров по расписанию воскресного дня 388 транспортными средствами», - сказал Ружицкий.

По его словам, в утренний и вечерний часы пик количество транспортных средств увеличивается до 411.