РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мая. В городском округе Балашиха на улице Летной возобновили строительство пристройки к школе на 400 мест, ввод объекта запланирован на сентябрь, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания проверил ход строительных работ и пообщался с представителями подрядной организации. С 18 мая по решению губернатора региона Андрея Воробьева в Московской области возобновились работы на строительных площадках с соблюдением необходим мер безопасности.

«Мы продолжаем контролировать, как ведутся работы на строительных площадках. Сегодня проверили ход выполнения работ на пристройке к школе на 400 мест на улице Летной. На объекте есть врач, ведется контроль температуры, учет сотрудников, выдаются маски и перчатки. Соблюдается социальная дистанция между рабочими. На объекте около 50 человек – это кровельщики, каменщики. На объекте возводят стены», – сказал Юров.

Он добавил, что к июню планируют подключить все инженерные коммуникации, начать благоустройство территории. По графику ввод объекта запланирован на сентябрь.

По словам заместителя генерального директора «Строймонтаж Групп» Асхата Гареева, на сегодняшний день выполняются работы по устройству кладки, кровли, наружных сетей.

«Прокладываем внутренние коммуникации. Завершили монолитные работы, завершаем кровлю. Наружные сети завершили практически. Осталось сделать фасад, завершить кладку, сделать внутреннюю отделку и благоустройство», – подчеркнул Гареев.

В работе задействована спецтехника – кран, самосвал, экскаватор. До сентября строительство планируется вести в круглосуточном режиме.

Стоимость работ по возведению пристройки – более 350 миллионов рублей. Площадь трехэтажного здания – более 4 тысяч квадратных метров.