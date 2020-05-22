РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Национальный центр вертолетостроения в Люберцах проводит для учащихся 9-11 классов II Профориентационный чемпионат по физике «Время винтокрылых», в этом году конкурс проходит онлайн, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

«Решение о проведении конкурса в дистанционном формате связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Тем не менее, пандемия не помешает школьникам показать свои знания в физике онлайн. Задачи для конкурса разработаны специалистами Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова на примере конкретных моделей вертолетов марки «Ми» и «Ка», - сказал Ружицкий.

До 31 мая школьники со всей России могут попробовать свои силы в чемпионате. Для этого необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выполнить задания. Участникам отведено 90 минут, в течение которых они должны решить 15 задач из трех разделов дисциплины, обращаясь к теории, и, при желании, воспользовавшись двумя подсказками.

Итоги чемпионата подведут в июне. Десять победителей будут рекомендованы к поступлению на целевое обучение в Московский авиационный институт и МГТУ имени Н.Э. Баумана и станут обладателями главного приза, который будет вручен в центре вертолетостроения в торжественной обстановке.

Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех.