РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Жители подмосковных Люберец до 6 июля могут подать заявку на международный фотоконкурс «Погодный фотограф 2020 года» и «Молодой погодный фотограф 2020 года» Королевского метеорологического общества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В 2020 году Общество отмечает свой 170-летний юбилей.

«До 6 июля принимаются работы для участия в международном фотоконкурсе погодных явлений. Уже пятый год Королевское метеорологическое общество (RMetS) приглашает фотографов всех возрастов и способностей принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Погодный фотограф 2020 года» и «Молодой погодный фотограф 2020 года» совместно с AccuWeather - глобальной компанией, работающей ведущих цифровых медиа», - говорится в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Принимаются фотографии, отражающие тему погоды - от погодных явлений, таких как облака, молния, дождь, туман или снег до воздействия погоды на людей, города и природный ландшафт.

От одного участника принимается до 5 фотографий. Фото должны быть сделаны в течение последних трех лет. Фотографии должны весить до 5 мегабайт, быть формата JPG или sRGB. Заявки подаются через официальный сайт конкурса: https://www.photocrowd.com/photo-competitions/photography-awards/wpoty-2020.