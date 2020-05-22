РИАМО - 22 мая. На станциях Центральной пригородной пассажирской компании каждые два часа проходит обработка более 450 валидаторов, в сутки валидаторы ЦППК дезинфицируют свыше 5,4 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Каждые два часа проходит обработка более 450 валидаторов. Каждый из них с начала месяца продезинфицировали более 240 раз. <…> Для дезинфекции всех поездов и инфраструктуры компании ежедневно используется более 140 тысяч литров специального раствора», – говорится в сообщении.

Дополнительно в ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов.

Влажная уборка электропоездов проводится трижды в день: в вагонах обрабатывают поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы. Во всех салонах собственных поездов непрерывно работают системы обеззараживания воздуха.

Ежедневно валидаторы ЦППК обрабатывают спецраствором более 5,4 тысячи раз.

В компании напоминают, что необходимо оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. В случае необходимости совершить поездку, нужно заранее оформлять цифровой пропуск с привязанной к нему транспортной картой, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра от других пассажиров, чаще пользоваться антисептиком. С 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток на транспорте.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.