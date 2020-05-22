РИАМО - 22 мая. Работа со спортивными сборными России начнется в понедельник на базе в микрорайоне Новогорск в Химках в Подмосковье, сообщил министра спорта РФ Олег Матыцин.

«С понедельника мы готовы уже начать работу по взаимодействию со сборными на базе в Новогорске «Озеро Круглое», которое находится в Московской области», - сказал Матыцин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

По его словам, с 1 июня начнут свою работу оставшиеся четыре федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусом, поступающих в российские больницы, за последнюю неделю стабилизировалось. Индекс распространения Covid-19 в стране снижается.