РИАМО - 22 мая. Работа со спортивными сборными России начнется в понедельник на базе в микрорайоне Новогорск в Химках в Подмосковье, сообщил министра спорта РФ Олег Матыцин.
По его словам, с 1 июня начнут свою работу оставшиеся четыре федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусом, поступающих в российские больницы, за последнюю неделю стабилизировалось. Индекс распространения Covid-19 в стране снижается.
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