РИАМО - 22 мая. Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls запускают совместную акцию «Помогаем вместе!», в рамках которой 10 миллионов рублей будут направлены на закупку медицинского оборудования для российских больниц, говорится в сообщении пресс-службы «Пятёрочки».

«При покупке ментоловых леденцов Hаlls в магазинах «Пятёрочка» в период с 20 мая по 20 июня часть средств будет переведена на счёт благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор», который закупит необходимое медицинское оборудования и средства индивидуальной защиты для передачи их в больницы», - говорится в сообщении.

Медоборудование планируют закупить в больницы Новосибирска, Владимира, Великого Новгорода, Пензы и Пензенской области, Рязанской области, а также в медучреждения Звенигорода и Видного Московской области.

«Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. «Пятёрочка» уже делает многое для помощи различным группам населения, и теперь вместе с брендом Halls мы сможем сделать ещё больше – обеспечить врачей и пациентов дополнительным и таким важным сейчас оборудованием и средствами защиты», - сказала директор департамента операционного и бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Глава категории жевательная резинка и леденцы компании ООО «Мон’дэлис Русь» Илона Шеренас отметила, что одной из ценностей компании является необходимость делать то, что правильно. В компании искренне уверены, что сегодня правильно поддерживать каждого, кто столкнулся с вирусом.

«Вот уже больше 120 лет миссия бренда Halls – помогать миру дышать лучше. Заряд ментола в каждой пачке – это бодрящий глоток воздуха и возможность сконцентрироваться на моментах, которые важны. Когда эпидемия вируса стала испытанием для всего мира, мы считаем своим долгом не оставаться в стороне», - добавила Шеренас.