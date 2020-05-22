РИАМО - 22 мая. Для жителей столицы с 25 мая возобновят работу 88 центров «Мои документы», где можно получить более 140 услуг, также будет действовать новый стандарт оказания услуг в связи с распространением коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается, мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций, который сохраняется даже после открытия отраслей промышленного производства и строительства. Все это дает возможность перейти к следующему этапу снятия ограничений. Вчера мэр Москвы подписал указ, и с 25 мая возобновляется работа центров госуслуг», - сказала Ракова.

Всего в МФЦ будут предоставлять 144 услуги по предварительной записи через портал mos.ru. Среди них – оформление загранпаспорта, получение паспорта и других документов, оформление водительского удостоверения, постановка на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства.

Также в 17 офисах МФЦ можно будет оформить документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Еще 84 услуги, как и ранее, можно получить в режиме онлайн на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.

Также сотрудники Центра занятости населения будут помогать с трудоустройством горожанам и получением статуса безработного, а работодателям - с подбором необходимых специалистов на основании онлайн-заявок в 35 центрах госуслуг.

За сутки центры смогут обслужить около 30 тысяч человек. Также будут соблюдены все меры безопасности, связанные с пандемией.

«Возобновляя работу офисов, мы понимаем, что количество контактов будет увеличиваться. Центры «Мои документы» - первые учреждения сферы услуг, которые мы открываем. Мы разработали новый стандарт работы центров госуслуг в условиях пандемии и внедрили во всех офисах», - отметила Ракова.

Во время распространения коронавируса был создан новый стандарт обслуживания, согласно которому все услуги предоставляются только по предварительной записи, что поможет избежать скопления людей.

Окна также будут распределены специальным образом. На выдачу документов один временный слот составит 15 минут, на прием и оформление бумаг – 45 минут.

Офисы МФЦ оснастили рециркуляторами, помещения дезинфицируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, также установили стекла-экраны, для дополнительной защиты нанесли разметку социальной дистанции.

Сотрудники офисов обеспечены медмасками, перчатками и дезинфицирующими салфетками. К работе не допустят сотрудников с повышенной температурой тела, а ее будут измерять ежедневно. Всех работников потестируют на Covid-19. Рассадка клиентов будет через одно окно для соблюдения социальной дистанции.

Время районных центров «Мои документы»: ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственной услуги можно по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.