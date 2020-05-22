РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленной порче автомобиля, ущерб составил более 14 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестный около дома на улице Ленинградская умышленно повредил заднее крыло его автомобиля. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска 3-го отдела полиции УМВД по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 39-летнего подольчанина. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.