РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил главу Подольска Николая Пестова с днем рождения и пожелал ему оптимизма и терпения.

«От всей души поздравляю с днем рождения! Благодаря уникальным качествам мудрого и опытного руководителя наш город с каждым днем процветает, совершенствуется, становится комфортнее и краше. Желаю неиссякаемого жизненного оптимизма, благоразумия и терпения, правильных решений, перспективных проектов и надежных помощников! Пусть на протяжении всей жизни вас сопровождают удача, любовь, успех и признание!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что на протяжении многих лет Пестов успешно решает задачи всестороннего развития и повышения благосостояния подольчан. Богатый профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание проблем Подольска, многолетняя работа на посту высокого должностного лица, значимый личный вклад в развитие округа снискали к Пестову уважение земляков.