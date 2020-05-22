РИАМО – 22 мая. Депутаты Мособлдумы подготовили более 600 проектов инициативного бюджетирования, за которые можно проголосовать на «Доброделе», на финансирование проектов из регионального бюджета выделено 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

На портале «Добродел» с 22 по 31 мая проходит голосование по проектам инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование – это способ софинансирования общественно полезных идей граждан и общественно значимых проектов развития инфраструктуры.

«Каждый житель может разработать свой проект для решения той или иной социальной проблемы и вынести его для голосования на «Добродел». Это может быть ремонт, строительство какого-либо объекта, благоустройство территории», – пояснил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Жители могут проголосовать за те мероприятия, которые по их мнению наиболее важны и актуальны. Конкурс пройдет в два этапа. В начале пройдет отбор лучших инициатив жителей на муниципальном уровне, затем на региональном.

Результаты будут объявлены в этом году. Лучшие инициативы будут реализованы благодаря софинансированию муниципального и регионального бюджета.

Брынцалов отметил, что депутатами Мособлдумы было инициировано более 600 мероприятий по наказам избирателей. Спектр направлений широкий: от ремонтно-строительных работ до благоустройства общественных территорий, приобретение оборудования и обеспечение инженерными коммуникациями. При этом на финансирование проектов инициативного бюджетирования из регионального бюджета выделено 500 миллионов рублей.