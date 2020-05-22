РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска неизвестные представляются сотрудниками управляющей компании и под предлогом планируемого ремонта дома просят впустить их в квартиры, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители многоквартирных домов! На этой неделе появились новые мошенники, которые под предлогом планируемого ремонта фасада, окон, карнизов, балконов и прочих мест просят впустить их в квартиру для того, чтобы якобы что-то замерить, посмотреть и так далее. Незваные гости замечены на Спортивном проезде, на улицах Театральной, Дмитрия Холодова, на проспекте 50-летия Октября. Не впускайте в свое жилище посторонних незнакомых людей! Будьте бдительны!» - говорится в сообщении.

Сотрудники управляющей организации МУП «СЕЗ» не ходят по квартирам проживающих. Обо всех планируемых работах УК извещает жителей через официальные информационные каналы и размещает объявление на информационных досках у подъездов.