РИАМО - 22 мая. В Москве задержали пьяного водителя такси, который при движении создал аварийную ситуацию на дороге, мужчина публично оскорблял сотрудников полиции в ответ на требования выйти из авто, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инспекторы ДПС в столичном районе Отрадное остановили автомобиль одного из агрегаторов такси. За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12.8 КоАП РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель такси при движении создал аварийную ситуацию на дороге. Мужчина отказался выходить из своего авто, оскорбляя при этом полицейских. Также выяснилось, что мужчина подделал водительское удостоверение. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бутырский межрайонный следственный отдел по Северо-Восточному административному округу Москвы возбудил уголовное дело по статьям 319 и 327 УК РФ (оскорбление представителя власти; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).