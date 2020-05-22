РИАМО - 22 мая. Со следующей недели в столичных клиниках начнут наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи пациентам без коронавируса, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы договорились с главными врачами, соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начинать увеличивать объемы плановой помощи», - сказал Собянин в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр добавил, что из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом ранее пришлось сократить объем работ по целому ряду направлений плановой медпомощи.

По словам Собянина, уже сейчас городские клиники увеличили объем плановых госпитализациий, амбулаторного лечения, профилактических мероприятий.

Генеральный директор ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова» Олег Карпов отметил, что начинается постепенное возвращение медучреждения к привычному формату работы.

«Существенно снизилась госпитализация (пациентов с коронавирусом - ред.), работа становится более плановой и больше связана с обострением проблемных, хронических заболеваний. <...> Мы начинаем готовиться к возврату к нашей привычной специализированной работе, этого очень ждут тысячи наших пациентов», - сказал Карпов.

Он отметил, что группа экспертов под руководством специалистов Роспотребнадзора начала продумывать шаги по возвращению перепрофилированных под коронавирус клиник к прежнему формату работы.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.