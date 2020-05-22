В четверг, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин внес смягчающие изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Нововведения стали возможны благодаря тому, что число заболевших коронавирусной инфекцией в столице постепенно снижается, из стационаров ежедневно выписываются больше пациентов, чем поступает. При этом москвичей просят по-прежнему соблюдать установленные требования со всей ответственностью.

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Получение услуг в МФЦ

сайт мэра Москвы

С 25 мая 2020 года возобновят свою работу многофункциональные центры «Мои документы». К работе приступят 88 отделений в наиболее густонаселенных районах Москвы.

Получить госуслуги можно будет, предварительно записавшись на портале mos.ru. Сотрудники будут оказывать около 150 видов услуг, получение которых невозможно в электронном виде.

Посетители и работники МФЦ обязаны будут носить защитные маски и перчатки, на входе им будут бесконтактно измерять температуру. Также для обеспечения безопасности здоровья граждан в помещениях центров будет регулярно проводиться дезинфекция поверхностей, установят защитные стекла, на полу будет нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию.

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Каршеринг с пропуском

Также с 25 мая в городе снова заработает каршеринг – правда, пока арендовать автомобили можно будет только на срок не менее пяти дней. При этом обязательно наличие цифрового пропуска у водителя и пассажиров.

Перед передачей каждому следующему клиенту автомобили будут проходить процедуру дезинфекции.

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