РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. Волонтеры спорткомитета администрации Люберец с 31 марта раздали жителям округа порядка 3,5 тысячи наборов с масками и дезинфекторами, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Федерация бокса России передала спорткомитету администрации Люберец 188 наборов с одноразовыми масками и дезинфекторами для рук в рамках Всероссийской акции «Бокс помогает». Волонтеры доставят их жителям округа, которые обратились на горячую линию по телефону: 8(800)222-55-25.

«Акция стартовала 31 марта. За это время люберчанам было передано порядка 3,5 тысяч подобных наборов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что все, кому необходима помощь, могут позвонить по телефону горячей линии до 25 мая.

Организаторами проекта «Бокс помогает» выступает Федерация бокса России, Федерация бокса Московской области при участии комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы.