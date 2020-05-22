РИАМО - 22 мая. Тестирование на наличие антител Covid-19 начнут в конце июня, исследование нужно, чтобы понимать, сколько людей имеют иммунитет к корнавирусной инфекции, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы переходим на популяционное исследования, мы должны понимать, сколько людей имеют иммунитет. Начинаем эту работу в третьей декаде июня, чтобы у людей сформировался иммунитет. Исследование охватит порядка полпроцента населения — это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших», - сказала Попова.



Она отметила, что это позволит понять, как страна подготовилась к осени. При этом тест-системы для количественного определения антител в крови уже начали использовать в московских больницах.

«Мы начали исследование иммунитета у медиков, в первую очередь, в Москве. В 51 медицинском центре исследовано около 10 тысяч медработников», - сказала Попова.

По ее словам, сегодняшняя ситуация - это уверенное плато, которое требует особого внимания и соблюдения всех требований, чтобы ситуация не ухудшилась.

«Месяц назад почти 60% от выявленных попадали в стационар, сегодня это число составляет около 20%. Число инфицированных без симптомов растет. Это результат значительных усилий по распространению тестирований. <...> На сегодняшний день проводится 180 тестирований на 100 тысяч населения в день. Это в 25 раз больше, чем в марте», - заключила Попова.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.