РИАМО – 22 мая. Строгие меры по самоизоляции, масочному и перчаточному режиму, а также пропускам должны сохранятся в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму», — сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве также необходимо продолжать действие пропускного режима.

Мэр подчеркнул, что все компании, которым разрешили работать, должны и дальше продолжать соблюдать жесткие санитарные требования.

В Москве за минувшие сутки выявили 2988 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице составляет 158 207 человек. Число ежедневных госпитализаций тяжелобольных в городе сократилось в два раза.

В городе до 31 мая действует режим самоизоляции для всех граждан, они обязаны носить маски и перчатки. Для проезда на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск, за его отсутствие предусмотрен штраф.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.