РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мая. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения 25 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с работами, проводимыми на электрических сетях ПАО «МОЭСК» по снятию шлейфов к проходным изоляторам, ожидается нарушение электроснабжения в селе Колычево, деревнях Вяльково, Воеводино, Котляково», - говорится в сообщении.

Отключение электричества в указанных населенных пунктах ожидается с 13:00 до 17:00.

В это же время нарушение электроснабжения ожидается в селе Ильинское в домах №№3, 4, 5, 7, а также в школе и детском саду; в селе Красный Путь на улице Лесная.

В тот же промежуток времени на два часа ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах Колхозная, Центральный проспект, 1-я Поселковая, 1-я и 2-я Садовая, Донбасская, Вокзальная, Железнодорожная, Майская, Молодежная, 1-я и 2-я Клубная, 2-я Речная. Не будет электроснабжения также в зданиях пожарного депо, почты, администрации, привокзальных магазинов.

Кроме того, в это время ожидается отключение электричества в микрорайоне Заборье на улицах Дорожная, Полевая, Центральная, Янтарная.

Мероприятия по отключению электроэнергии направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем. Компания «МОЭСК» приносит свои извинения за доставленные неудобства.