РИАМО - 22 мая. Разрешение возобновить работы строительных площадок и промышленных предприятий в столице не послужило причиной резкого увеличения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы разрешили и открыли полностью все стройки, промышленные предприятия. Помните, мы говорили о том, что это может вызвать новый толчок распространения инфекции. В настоящее время это не произошло. Хотя мы уже работаем в таком режиме десять дней. Наоборот, показатели снижаются», - сказал Собянин в ходе совещания правительства России.
Он добавил, что отрицательная динамика по приросту количества заболевших позволяет запустить со следующего понедельника работу многофункциональных центров.
Ранее мэр сообщил, что каждый день в городе делают свыше 50 тысяч тестов на Covid-19, при этом количество вновь выявленных пациентов с коронавирусом уменьшилось с 6 до 3 тысяч.
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Текстовая трансляция
22 МАЯ
- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.
- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.
- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.
- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.
- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.
- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.
- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.
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