РИАМО - 22 мая. Каждую ночь вестибюли и платформы станций столичной подземки дезинфицируют с помощью тепловых распылителей с антисептическим средством, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что такие распылители подходят и для обеззараживания депо, вентиляционных шахт, а также помещений единого диспетчерского центра метро.
Дезинфекция с помощью тепловых распылителей позволяет охватить большие площади в метрополитене, обработать все труднодоступные места и сэкономить время. С их помощью каждый день в метрополитене обеззараживают свыше 500 тысяч квадратных метров поверхностей.
В работах по уборке и дезинфекции подземки ежедневно участвуют свыше 4 тысяч сотрудников метро. Все поверхности в подземке моют один рас в 1-2 часа.
В метро и другом общественном транспорте пассажиры должны носить маски или респираторы, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
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Текстовая трансляция
22 МАЯ
- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.
- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.
- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.
- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.
- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.
- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.
- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.
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