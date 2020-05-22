РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. Еженедельно экологи Мытищ проводят мониторинг и осмотр малых рек, протекающих на территории городского округа, в ходе проверок были подтверждены факты замусоривания территории, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Начальник отдела экологии, природопользования и АПК Сергей Егоренко вместе с сотрудниками контрольного управления провел осмотр береговой линии и водной акватории рек Борисовки и Сукромки.

«К сожалению, именно эти реки и их берега наиболее часто страдают от недобросовестных отдыхающих! В ходе осмотра были подтверждены факты обращений граждан на замусоривание береговой линии и переданы в МБУ «Леспаркхоз», которое, согласно муниципальному заданию, выполняет работы по уборке береговой полосы от бытового мусора», - говорится в сообщении.

20 мая был проведен визуальный осмотр акватории и береговой полосы реки Яузы. Сотрудники управления прошли по берегу реки, чтобы убедиться, что водный объект содержится в чистоте и порядке.

Без внимания не остались и технологические плотины, сооруженные на реке при проведении работ по экореабилитации Яузы. Их возвели с целью сохранения уровня воды в малых водотоках при обезвоживании донных отложений. Установлено, что тело плотины находится в удовлетворительном состоянии и сдерживает водоток для сохранения необходимого уровня воды в реке.

«Важно отметить, что в ходе реабилитации Яузы были сохранены природные биоплато. Сейчас мы можем видеть, что плато полностью выполняют свою роль биогеохимического барьера и создают комфортные условия для гнездования птиц, скрывая от посторонних глаз места гнездования с кладками, что положительно сказывается на сохранении фауны города Мытищи», - отмечается в материале.

Представители контрольного управления администрации напоминают, что ежегодно с 15 мая по 15 июня проходит месячник «Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов». Однако ситуация показывает, что существует острая необходимость на протяжении всего весенне-летнего периода, вплоть до наступления холодов, проводить систематический экомониторинг и осмотр рек.