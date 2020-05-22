РИАМО - 22 мая. РИАМО – 22 мая. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение памятника знаменитому турецкому поэту Юнусу Эмре в парке искусств «Музеон», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Предложение по установке памятника турецкому поэту Юнусу Эмре поступило от заместителя руководителя департамента внешних экономических и международных связей города Москвы (Ильи - ред.) Кузьмина в связи с обращением посольства Турции 21 августа 2019 года. Место возведения: территория парка искусств «Музеон», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он добавил, что памятник планируется возвести за счет средств Турецкой республики с частью средств из бюджета Москвы.

По его словам, монумент планируется установить по итогам проведенного международного года культуры и туризма в России и Турции в качестве дружественного акта. Одновременно в турецкой Анкаре будет возведен памятник Юрию Гагарину.

В пятницу на заседании большинство членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям проголосовали за установку памятника турецкому поэту.

Кроме того, в ходе заседания комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение монумента советскому государственному деятелю, руководителю атомной промышленности, трижды герою Социалистического труда, министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому в парадном сквере госкорпорации «Росатом».