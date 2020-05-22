РИАМО - 22 мая. РИАМО – 22 мая. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение памятника знаменитому турецкому поэту Юнусу Эмре в парке искусств «Музеон», передает в пятницу корреспондент РИАМО.
Он добавил, что памятник планируется возвести за счет средств Турецкой республики с частью средств из бюджета Москвы.
По его словам, монумент планируется установить по итогам проведенного международного года культуры и туризма в России и Турции в качестве дружественного акта. Одновременно в турецкой Анкаре будет возведен памятник Юрию Гагарину.
В пятницу на заседании большинство членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям проголосовали за установку памятника турецкому поэту.
Кроме того, в ходе заседания комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение монумента советскому государственному деятелю, руководителю атомной промышленности, трижды герою Социалистического труда, министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому в парадном сквере госкорпорации «Росатом».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии