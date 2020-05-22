РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мая. Власти Балашихи поздравили выпускников текущего года с традиционным праздником, завершающим каждый учебный год – последним школьным звонком, ребятам пожелали воплощения мечт, силы духа и веры в себя, сообщается на сайте управления по образованию администрации муниципалитета.

В пятницу в Балашихе прошли последние звонки. Мероприятия для одиннадцатиклассников в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу впервые провели в режиме онлайн.

«Дорогие выпускники, вот и настал волнующий момент – окончание школы. Последний звонок – это старт для новых открытий, знаний, жизненного опыта, которые помогут вам осуществить все самые смелые ваши мечты и цели. Вы вновь вступаете в первый класс школы, но школа эта называется жизнь. А этот звонок означает лишь большую перемену между интересными уроками», – говорится в сообщении.

Власти Балашихи пожелали выпускникам веры в себя, в свою мечту, неисчерпаемого стремления к знаниям, любви к своей малой Родине. Ребятам также пожелали, чтобы воля, терпение и мужество помогли им воплотить в жизнь задуманное, сила духа – противостоять препятствиям, неудачам, а благородство и милосердие души стали ориентирами в многообразии меняющегося мира.

«Сегодня ваши педагоги и родители радуются и переживают за вас. Они помогали вам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, учили побеждать, помогали открывать мир знаний. Важно, чтобы в будущем сердца наставников наполнились чувством гордости за ваши успехи, ведь они верят в каждого из вас. Смело стройте свою траекторию жизни, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться», – отмечается в материале.

Местные власти обратились к одиннадцатиклассникам с пожеланием, чтобы их взрослая жизнь была счастливой, молодость – долгой, трудности отступали перед их задором и энтузиазмом, а мир был добр к ним.