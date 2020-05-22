РИАМО - 22 мая. Российский артист и певец Филипп Киркоров рассказал подробности о скончавшемся от коронавируса 52-летнем сыне известного советского диктора Светланы Моргуновой, сообщает Газета.ru.

Сын знаменитой советской теле- и радиоведущей, диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой Максим умер 19 мая в Москве. Он почувствовал себя плохо 10 мая. До этого он регулярно привозил продукты 80-летней матери.

«Наши мамы рожали нас с Максимом в одном роддоме, и мы родились с Максимом в один день, дружили детьми, потом жизнь разбросала, и вот… Господи, тетя Света, сил тебе выдержать эту страшную трагедию», — написал Киркоров в своем Instagram.

Двоюродный брат Максима Илья Свиридов рассказывал, что на дому Моргунов получал полную медицинскую помощь и надеялся на скорое выздоровление.