РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мая. В подмосковном Подольске представители власти совместно с мусульманским центром «Рахман» проводят благотворительную акцию «Социальные пакеты под знаком Победы», в ходе которой раздают продуктовые наборы малоимущим семьям и пенсионерам, сообщил «РИАМО в Подольске» член Совета депутатов городского округа Подольск Ринат Валитов.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию на фоне распространения коронавирусной инфекции, мусульмане в Подольске активно занимаются благотворительностью. Общая беда продемонстрировала сплоченность граждан различных национальностей и готовность брать на себя ответственность в трудную минуту.

«В мае мы с мусульманским центром «Рахман» проводим благотворительную акцию «Социальные пакеты под знаком Победы». Акция рассчитана на оказание адресной помощи незащищенным категориям жителей, которым режим самоизоляции дается труднее: одиноким пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, ветеранам войны и другим», – сказал Валитов.

По его словам, как во время Великой Отечественной войны советский народ встал на защиту своей Родины, так и сейчас люди разных культур, вероисповеданий объединились перед угрозой пандемии и помогают друг другу, проявляя лучшие человеческие качества. Более 300 жителей городского округа получили продуктовые наборы независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

С первого дня объявления в Московской области режима самоизоляции и принятых правительством карантинных мер мусульманский центр «Рахман» Подольска приостановил проведение коллективных молитв и прием посетителей. Меры оказались своевременными и дали результат – мусульманский центр не стал очагом распространения вируса.

Однако работа священнослужителей не прекратилась. Все это время по мере возможности людям оказывается духовная, психологическая и материальная поддержка. В священный для мусульман месяц Рамадан работа в этом направлении усилилась. Любой мусульманин, имеющий хоть какую-то возможность, принимает активное участие в благотворительных проектах.

Ранее мусульмане Подмосковья при поддержке благотворительных организаций и семьи российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова оказали помощь более чем 7 тысячам семей, раздав свыше 15 тонн продуктов за две недели.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.