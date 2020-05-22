РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мая. В поселке Красково подмосковных Люберец в пятницу открылся центр по борьбе с Covid-19, он рассчитан на 369 мест, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

Стационарное отделение №3 Люберецкой областной больницы перепрофилировали в центр по борьбе с коронавирусом. Строители завершили работы менее чем за месяц, для этого на объекте трудились более 1,1 тысячи рабочих круглосуточно.

«Всем врачам и медсестрам низкий поклон за то, что вы вышли на работу в центр по борьбе с Covid-19. Многие из вас переболели, вернулись с больничного и уже приступили к работе. Мы очень ценим ваш труд», - сказала Назарьева.

Она добавила, что партия «Единая Россия» подготовила продуктовые наборы для медиков. Молодогвардейцы вручили их сотрудникам центра.

Исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов поблагодарил администрацию Люберец и министерство здравоохранения Московской области. Он подчеркнул, что стационар с пятницы начнет принимать первых пациентов. Всего к работе поступили 212 медиков.

Центр по борьбе с коронавирусом рассчитан на 369 коек, 100 их них - реанимационные. Все койки оборудованы по стандарту Covid-19, к каждой подведен кислород.