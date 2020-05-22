РИАМО - 22 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ООО «Нетканые материалы», которое открылось в Бронницах 7 мая, здесь сегодня выпускается наибольший суточный объем масок в России — 2 миллиона штук ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Площадь предприятия составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь расположены три основных производственных участка — комплектация, сборка, фасовка и упаковка.
По его словам, производство масок — очень чувствительная тема, так как в Московской области и в Москве их по-прежнему нужно обязательно носить жителям.
Всего за две недели предприятие смогло в разы нарастить производство, а количество персонала увеличили с 65 до 690 человек. Через месяц создадут еще 160 рабочих мест, при этом производственная мощность возрастет до 5 миллионов масок в сутки. В дальнейших планах — выпускать ежедневно 20 миллионов защитных средств.
«В начале мы производили порядка 10 тысяч масок. По мере поступления оборудования увеличивалась и производительность. У нас есть отдел контроля качества. Прежде, чем маска попадает в упаковку и уезжает на прилавки, мы ее тщательно проверяем», — подчеркнул гендиректор предприятия Алексей Ческидов.
Большинство сотрудников фабрики являются жителями Бронниц. Из-за эпидемии они потеряли работу в Москве, но смогли трудоустроиться на предприятие вблизи от дома.
На фабрике действуют строгие санитарные меры безопасности — работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, контролируют температуру тела и следят за соблюдением социальной дистанции. Кроме того, на каждом участке находится стюард.
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Текстовая трансляция
22 МАЯ
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