РИАМО - 22 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ООО «Нетканые материалы», которое открылось в Бронницах 7 мая, здесь сегодня выпускается наибольший суточный объем масок в России — 2 миллиона штук ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Площадь предприятия составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь расположены три основных производственных участка — комплектация, сборка, фасовка и упаковка.

«Очень приятно, что компания пошла навстречу, наладила оперативное производство масок. Спрос на них огромный, предприятие работает 24 часа в сутки. Следующим этапом его развития будет закупка специализированного оборудования, тогда себестоимость маски станет минимальной», — сказал Воробьев.

По его словам, производство масок — очень чувствительная тема, так как в Московской области и в Москве их по-прежнему нужно обязательно носить жителям.

Всего за две недели предприятие смогло в разы нарастить производство, а количество персонала увеличили с 65 до 690 человек. Через месяц создадут еще 160 рабочих мест, при этом производственная мощность возрастет до 5 миллионов масок в сутки. В дальнейших планах — выпускать ежедневно 20 миллионов защитных средств.

«В начале мы производили порядка 10 тысяч масок. По мере поступления оборудования увеличивалась и производительность. У нас есть отдел контроля качества. Прежде, чем маска попадает в упаковку и уезжает на прилавки, мы ее тщательно проверяем», — подчеркнул гендиректор предприятия Алексей Ческидов.

Большинство сотрудников фабрики являются жителями Бронниц. Из-за эпидемии они потеряли работу в Москве, но смогли трудоустроиться на предприятие вблизи от дома.

На фабрике действуют строгие санитарные меры безопасности — работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, контролируют температуру тела и следят за соблюдением социальной дистанции. Кроме того, на каждом участке находится стюард.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.