РИАМО - 22 мая. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация не будет оказывать какую-либо поддержку издателю журнала «Флирт» Дмитрию Зяблицеву, сообщает Газета.ru.

Ранее Зяблицев и еще семь человек были задержаны в Москве по уголовному делу об организации проституции.

«Подобные журналы вряд ли можно назвать журналистикой, а тех, кто их издает – журналистами. Это рекламные буклеты, пропагандирующие какие-то товары или услуги – в данном случае незаконные. Следствие и суд решат, насколько этот человек виноват и какого наказания он заслуживает», — сказал Соловьев.

Аналогичной позиции придерживается председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Там вообще никакой журналистики нет и не было. Это когда-то был рекламный журнал, насколько я понимаю. Речь идет об организации борделей», — отметил он.

В 2017 году Зяблицев был приговорен к трем годам колонии, а его жена и главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.