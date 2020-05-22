РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мая. В деревне Грибки городского округа Мытищи установили владельца брошенного автомобиля, машину должны убрать до 15 июня, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель пожаловался на «Добродел» на брошенный автомобиль в деревне Грибки. На обращение ответил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Артем Кондрашов.

«По указанной в обращении информации проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по перемещению будут проведены в срок до 15 июня. В ходе проверки установлен владелец автомобиля. Владельцу выдано уведомление о перемещении машины в указанный срок», - ответил Кондрашов.

Проект «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.