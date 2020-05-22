РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Пробка длиной около одного километров образовалась в центре подмосковного Подольска в пятницу, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Свидетели утверждают, что она появилась после того, как около полудня на площадь Ленина приземлился вертолет спасательной службы.

По данным сервиса, на 14:08 в центре Подольска образовалась пробка длиной около одного километра. Движение затруднено от дома №25 на улице Большая Серпуховская до поворота на проспект Ленина и улицу Кирова, а также на этих улицах. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Рабочая, Советская, Революционный проспект и других.