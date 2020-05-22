РИАМО - 22 мая. В России увеличат выплаты уходу за ребенком до полутора лет, законом предусматривается единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан, пособие будет выплачиваться на каждого ребенка вне зависимости от очередности рождения, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Ранее о необходимости повышения пособия заявлял президент страны Владимир Путин.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причем они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Соответствующая поправка вошла в большой пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции, принятый Госдумой РФ в пятницу в третьем чтении. Закон предусматривает новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, в том числе поддержку семей с детьми, туристической отрасли, арендаторов и самозанятых.

Инициаторами поправки о пособиях выступили руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также члены Совфеда.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 375 рублей в месяц до 6 752 рублей.