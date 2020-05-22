РИАМО - 22 мая. Нарушители режима самоизоляции, которые организовали массовые мероприятия в Подмосковье, приступили к обязательным работам в городских больницах региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе, тем самым нарушив установленный властями режим самоизоляции. Например, один из нарушителей сорвал ограничительные ленты и уговорил друзей заняться спортом на площадке во дворе дома в Красногорске. Еще один молодой человек устроил развлекательное мероприятие возле ТЦ «Ашан» в Химках.

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительных мер в Подмосковье, можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он уточнил, что сейчас любая больница Подмосковья нуждается в помощи. Нарушители будут заниматься уборкой территорий больниц, разгрузкой медикаментов, продуктов и других грузов.

На следующей неделе приступят к обязательным работам нарушители из Солнечногорска. Молодые люди, устроившие ночью 10 мая на автостоянке торгового центра «Зеленопарк» показательные выступление по дрифтингу, должны будут отработать по 30 часов в медицинском учреждении своего городского округа.

Стритрейсеры, устроившие ночной заезд в Подольске, также будут наказаны. Нарушителям грозит до 100 часов обязательных работ.

В ГУРБ Московской области сообщили, что аналогичные нарушения были выявлены в Электрогорске и Богородском городском округе.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в Россиистране задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.