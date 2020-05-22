РИАМО - 22 мая. В пятницу утром почти все пассажиры, 97%, надели маски в общественном транспорте Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В железнодорожном транспорте маски надели 96% пассажиров, в автобусах — 98%», – говорится в сообщении.

Ношение маски в регионе является обязательным в общественном месте с 12 мая.

В связи с распространением коронавируса до 31 мая включительно в регионе действует режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается для поездки на работу, за медпомощью, для выхода в в магазин или аптеку.

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22 МАЯ

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.