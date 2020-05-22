РИАМО – 22 мая. Солист российской группы «Руки вверх!» Сергей Жуков празднует свой день рождения в пятницу, певец отметил, что в их семье уже отпраздновали день рождения сына, и теперь собственный день рождения Жуков проведет по похожему сценарию, сообщает Nation News.

«Да мы посидим с семьей, как обычно. Мы уже праздновали день рождения сына 11 мая в домашней изоляции, поэтому ничего нового и впечатляющего не придумываем. Будем дома с семьей праздновать. Сделаем что-нибудь вкусное», – сказал певец.

Артист признался, что является непритязательным человеком, поэтому ему неважно, что будет на праздничном столе. По его словам, жена что-то готовит, «сюрпризит».

Жукову в пятницу исполнилось 44 года.