РИАМО - 22 мая. В Одинцовском городском округе из-за похолодания возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Работа по запуску котельных проходит поэтапно. В первую очередь тепло подадут по тем адресам, откуда поступали просьбы жителей.

«В связи с тем, что на улице установилась достаточно прохладная погода, нами принято решение возобновить подачу тепла в домах и на социальных объектах. Наши жители сейчас на самоизоляции, поэтому нужно создать комфортные условия для пребывания дома», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как для полноценного возобновления отопления нужно некоторое время.

В случае возникновения каких-либо проблем с отоплением необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию.