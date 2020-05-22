РИАМО – 22 мая. Врач, профессор Николай Косенков выдвинул гипотезу о том, что перемещение тела человека в гравитационном поле Земли на велосипеде и во время движения в поезде за счет покачивания, торможения и ускорения влияет на гироскопический эффект движения крови и тем самым продлевает жизнь, сообщает Nation News.

«Мои расчеты показывают, что движение крови по сосудам создает в теле человека электромагнитный гироскопический эффект. Большой круг кровообращения создает гироскопический эффект, позволяющий ориентировать тело в пространстве в вертикальном положении, и малый круг кровообращения – в горизонтальном положении», – сказал эксперт.

Он отметил, что направление движения крови по сосудам в различных органах позволяет создать гироскопические моменты по многим плоскостям тела. Косенков подчеркнул, что, когда гироскопический эффект движения крови по сосудам снижается до минимума, организм запускает резервный механизм продления жизни.

Эксперт полагает, что передвижение человеческого тела в гравитационном поле Земли на велосипеде, во время движения в поезде за счет покачивания, торможения и ускорения оказывает влияние на гироскопический эффект движения крови, это позволяет усилить собственное электромагнитное поле человека, что гармонизирует работу всех клеток организма и продлевает жизнь.

По словам профессора, такой идеи об электромагнитном гироскопическом эффекте движения крови в мире еще нет, это его собственная гипотеза. Врач предложил ознакомиться с экспериментом «Колумбово» яйцо, которое позволяет визуализировать действие момента силы трения.

Косенков посоветовал производить больше разнообразных движений в пространстве даже в условиях самоизоляции, поскольку тогда активнее работает «гироскоп» в организме, становится сильнее связь с гравитационным полем Земли, а также удлиняется здоровье и жизнь.

Ранее самым эффективным способом снизить риск преждевременной смерти ученые Императорского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании назвали езду на велосипеде и передвижение на поезде, которые показали одинаковую эффективность в увеличении продолжительности жизни, снижении сердечно-сосудистых заболеваний и рака.