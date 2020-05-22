РИАМО - 22 мая. Социальным работникам, техперсоналу и медикам установлены выплаты за сменную работу в учреждениях Подмосковья, в которых ввели ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы (обсервация), следует из постановления правительства Московской области.

«Установить выплаты стимулирующего характера за сменный режим работы в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года работникам учреждений в случае введения в учреждении ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы (временная изоляция (обсервация)) проживания в учреждении получателей социальных услуг, работников учреждения, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней», - говорится в документе.

Выплаты за одну рабочую смену (не менее 14 дней) составят для врачей в случае невыявления Covid-19 в учреждении – 40 тысяч рублей, в случае выявления коронавируса – 60 тысяч рублей.

Средний медперсонал, в том числе медсестры, инструкторы по лечебной физкультуре и инструкторы-методисты, соцработники, специалисты по работе с семьей, реабилитационной работе, педагоги, логопеды, музруководители и другие получат по 25 и 35 тысяч рублей.

Также предусмотрены выплаты для младшего медперсонала (сестры-хозяйки, сиделки) – по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, для техперсонала – 10 и 15 тысяч рублей.

«В случае выявления в учреждении новой коронавирусной инфекции выплаты стимулирующего характера осуществляются всем работникам учреждения рабочей смены в повышенном размере за полную рабочую смену», - добавляется в постановлении.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

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