РИАМО – 22 мая. Исторический облик оставят зданию «Павильона» на Патриарших прудах в Москве, где сейчас идут ремонтные работы перед открытием ресторана, сообщает Федеральное агентство новостей.

У здания не появятся никакие надстройки и другие изменения архитектурного облика.

«Павильон» построили еще до революции, изначально он стоял на противоположной стороне. Там находилась лодочная станция, которая работала до 1913 года», - говорится в сообщении.

Здание перенесли на нынешнее место в 1938 году. Изначально его создали по замыслу архитектора Давида Хазанова. «Павильон» задумывался как место для отдыха водителей трамваев. Раньше там находилась трамвайная линия.