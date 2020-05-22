РИАМО - 22 мая. Поддельные солнцезащитные очки могут повредить структуру глаза и даже привести к тяжелым заболеваниям, сообщил врач-офтальмолог и профессор Вячеслав Куренков.

Чтобы не попасться на подделку и некачественный товар, солнцезащитные очки нужно покупать только в специализированных магазинах.

«У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет. Это вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты, повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии», – сказал Куренков в эфире радио Sputnik.

Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом, подчеркнул врач.

По его словам, очки могут быть с разной степенью затемнения, но при этом иметь одинаковую степень защиты.

Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают пятидесятипроцентным затемнением.

В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения – 75%.

«Оттенок затемнения – коричневый, синий, зеленый – выбирает пользователь на свой вкус», – добавил Куренков.

«Стекла у всех очков практически одинаковые, отличаются производители, но все они не стеклянные, а полимерные, то есть не бьются и тем самым защищают глаз от повреждений, если вы, например, споткнулись и упали», – пояснил врач-офтальмолог.

Он также отметил, что в целях безопасности солнцезащитные очки делают из небьющихся материалов.

Полимеры проходят испытания и безопасны для здоровья, не повреждают глаза и не влияют на организм в целом.