РИАМО - 22 мая. В Московской области приступили к ремонту более 250 участков дорог в 32 городских округах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорожные службы начали большой ремонт муниципальных и региональных дорог, в том числе в Балашихе, Истре, Одинцове, Лосино-Петровском, Раменском, Подольске, Cерпухове и Шатуре.

«Производственные комплексы и подрядные организации приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя и укладке нового покрытия на территории 32 округов. Все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что следить за ходом работ будут через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

В работах в этом сезоне на региональной дорожной сети задействуют более 460 единиц техники и порядка 500 дорожных рабочих производственных комплексов ГБУ «Мосавтодор», а также рабочих и технику 13 подрядных организаций.

В регионе в этом году отремонтируют более 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью свыше 2 тысяч километров, из них более 400 участков протяженностью порядка 1,5 тысяч километров на региональной дорожной сети.

Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью.

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