РИАМО - 22 мая. С начала апреля в подмосковном Одинцовском городском округе устранили свыше 2,5 тысяч ям во дворах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Все работы фиксируются и отслеживаются в специальном приложении. Ямочный ремонт в этом году будет проведен во всех дворовых территориях нашего муниципалитета. Без внимания не останется ни один двор», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На сегодняшний день в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) проведена оцифровка 6182 ям. Кроме того, дополнительно оцифровано 1210 ям, которые будут устраняться в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий, где полностью заменят асфальтовое покрытие.

Всего в работах участвуют 13 муниципальных учреждений и четыре подрядные организации. В каждом учреждении сформированы бригады по 4-5 человек. В общей сложности в работах задействовано более 80 человек. При этом каждый работник обеспечен средствами индивидуальной защиты.